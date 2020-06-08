أردوغان يكشف أنه طلب من بوتين طلبا يتعلق بزيارة الروس إلى تركيا

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "تي ار تي" التركية اليوم الاثنين: "أجريت قبل فترة اتصالا هاتفيا مع الرئيس بوتين وطلبت منه فتح الأبواب أمام المواطنين الروس لزيارة تركيا".

وأضاف أردوغان "وصلتنا معلومات يوم أمس حول إدراج روسيا لتركيا بين الدول التي يمكن زيارتها".

ويذكر أنه على خلفية تفشي فيروس كورونا، أوقفت روسيا اعتباراً من 27 آذار/مارس الماضي، الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة إلى دول أخرى، باستثناء رحلات التصدير، بالإضافة إلى رحلات نقل الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أعلن في وقت سابق اليوم أنه تم التوقيع على مرسوم حكومي يسمح للمواطنين الروس بمغادرة البلاد لرعاية الأقارب المرضى الذين يعيشون في بلدان أخرى، وكذلك لأولئك الذين يعملون أو يدرسون خارج روسيا.

وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين اليوم الاثنين، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي لمكافحة العدوى بفيروس كورونا:

"تم التوقيع على مرسوم حكومي يسمح للمواطنين الروس بمغادرة البلاد لرعاية الأقارب المرضى الذين يعيشون في بلدان أخرى، وكذلك لأولئك الذين يعملون أو يدرسون. يتم توفير المغادرة أيضًا للروس الذين يحتاجون إلى تلقي الرعاية الطبية في الخارج".

وأضاف ميشوستين: "يُسمح بالدخول إلى روسيا للأجانب الذين سيعالجون أو يضمنون رعاية الأقارب".