نتنياهو يعلن عن خلاف مع الأمريكيين حول ضم أجزاء من الضفة الغربية

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هناك خلافا في الرأي مع الولايات المتحدة الأمريكية، فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مع أحد عشر رئيس مستوطنة، إن أمريكا لم تعط بعد الضوء الأخضر لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من يهودا والسامرة، حول مساحة الأراضي التي سيتم ضمها والتي تحيط بالمستوطنات المعزولة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

وأضاف نتنياهو "المطلب الامريكي الوحيد من إسرائيل بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب هو اتفاق مبدئي على خوض مفاوضات مع الفلسطينيين".

وتابع بأن "أمريكا تسمي ما يراد التحاور عليه بالدولة الفلسطينية وذلك بخلاف موقف إسرائيل".

وأعلن نتنياهو أنه "ينوي إشراك رؤساء السلطات المحلية في يهودا والسامرة في عملية رسم الخرائط".

وأكد أن "إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية وحرية التنقل كما هو الحال عليه الأن".