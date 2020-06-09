روحاني يتحدث عن "نافذة أمل" أدت لمشاركة المواطنين في الاقتصاد

تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن نافذة الأمل التي عززت مشاركة المواطنين في الاقتصاد.

قال الرئيس الإيراني إن سوق البورصة يعتبر نافذة الأمل لتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد، حسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وتابع روحاني أنه من واجب المجلس الأعلى والبورصة، الإشراف على تهيئة أجواء الثقة للمواطنين من أجل مواصلة هذا السوق بأعماله بقوة واقتدار".

وفي السياق نفسه قال محافظ البنك المركزي، إن الظروف الاقتصادية لإيران في طريقها للتحسن.

وحسب المحافظ عبد الناصر همتي، تم توفير أكثر من 4 مليارات دولار للواردات.

وواجهت إيران انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، حيث أودى بحياة أكثر من 8 آلاف إيراني، مما أدى إلى توقف قطاعات كثيرة عن الإنتاج في البلاد، كبقية دول العالم.