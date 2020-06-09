متأثرة بمقتل جورج فلويد... "غوغل" تتخذ خطوات لمحاربة العنصرية

وأوضح البيان، أن مطوري كروم وكروميوم يجب أن يتجنبوا الكلمات "القائمة السوداء" و"القائمة البيضاء" لصالح المصطلحين المحايدين "قائمة الحظر" و"قائمة السماح".

ووفقًا للمبرمجين، لن يؤدي إعادة التسمية إلى أي تغييرات وظيفية في المشروع والمتصفح، بحسب موقع "غوغل".

وبرأي المطورين، فإن المصطلحات "القائمة السوداء والقائمة البيضاء" ترسخ في ذهن المستخدم أن الأبيض جيد والأسود سيء.

وبدأ "كروم" بإزالة المصطلحات منذ عام 2018، لكن لا تزال الكودات الداخلية للمتصفح مليئة بهذه المصطلحات.

في سياق آخر، تواجه شركة "غوغل" دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية تتهمها بأنها تتدخل في خصوصية الملايين من المشتركين من خلال تتبع حركتهم عند تصفحهم بالوضع الخاص.