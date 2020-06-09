تعرف على المدينة الأكثر تضررا في العالم بكورونا

أكد عمدة مدينة برغامو الإيطالية، جورجو غوري، اليوم الثلاثاء، أن برغامو، التي يعيش فيها 120 ألف شخص، خسرت 670 مواطنا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما يجعلها المدينة الأكثر تضررا في العالم نسبيا".

روما- سبوتنيك . وقال غوري، خلال مؤتمر صحفي: "وفقا للمعطيات الرسمية التي أوردتها لومباردي، في مقاطعة بيرغامو، توفي 2700-2800، شخص وفي الحقيقة أنا لم اعد أتابعهم. تصلنا هذه الأرقام من سلطات تسجيل السكان، والتي تظهر الفرق في الوفيات بين ربيع هذا العام والسنوات السابقة. هذا الاختلاف مهم للغاية، لأننا نتحدث أيضًا عن ستة آلاف حالة وفاة. هذا العدد الحقيقي للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد".

وتابع: "اعتقد وللأسف أن برغامو وحتى الآن، هي المدينة الأكثر تضررا في العالم".

وأوضح العمدة، أنه فقط في مدينة برغامو، بسكانها الـ 120 ألفاً، كان هناك 670 ضحية نتيجة الوباء، فإن نسبة مماثلة في نيويورك ستعطي45 ألف حالة وفاة، وفي ووهان - 65 ألف.