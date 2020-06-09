الظروف باتت متاحة"... إيران تنتظر إعلانا مهما من السعودية

أكد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، أن الظروف باتت متاحة لتفويج الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة إذا ما أعلنت السلطات السعودية أنها مستعدة لاستقبال الحجاج.