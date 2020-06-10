أمريكية "بيضاء" تهاجم فتاة "سوداء" في متجر ورد فعل غير متوقع... فيديو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مشادة بين امرأة أمريكية "بيضاء" وفتاة "سوداء" داخل متجر تابع لمحطة وقود في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي المقطع تظهر سيدة بيضاء تدعي أنها مدير متجر "Superpumper" وتهاجم فتاة سوداء وتطلب منها مغادرة المحل، وتصرخ فيها "لن نخدمك".

فردت عليها الفتاة: "شكرا لك لكنني لست بحاجة إلى مساعدتك... هل أنت المديرة هنا".

فقالت البيضاء "نعم، يمكنك المغادرة الآن"، وسألتها عن مكان ولادتها، فأجابت "أمريكا، من أين أسلافك؟، هذه ليست بلدك".

ثم تقدمت المرأة البيضاء إلى الفتاة وهي تقول لها: "أنت ستعودين إلى المكسيك".

عندما بدأت الفتاة السوداء في الابتعاد، أمسكتها المرأة البيضاء من ذراعها، مما دفع الفتاة إلى الالتفاف وصفعها على وجهها.

فابتعد المرأة البيضاء وهي تعدل نظارتها وهي تقول: "أوه ياإلهي".

وجاء صوت يقول "أنت تستحقيها في رأي، أنت دفعتيها".

من جانبها قالت إدارة ""Superpumper" إن المرأة البيضاء لا تعمل لديهم، ولا علاقة لها بهم.

‘You’re going back to Mexico’ — A white woman verbally attacked and got into a physical altercation with a Latinx woman in Arizona pic.twitter.com/pZ5PInl3JC — NowThis (@nowthisnews) June 10, 2020

​بينما قال زوج المرأة البيضاء، إن زوجته تعاني من مرض عقلي، بحسب موقع "12news" الأمريكي.

في حين قال جريك كون، مصور المقطع على حسابه في "فيسبوك": العنصرية على قيد الحياة وبصحة جيدة، حدث هذا للتو في محطة وقود الصدف في فينيكس"، مطالبا الجميع بنشر المقطع لفضح عنصرية المرأة البيضاء.

ونقل موقع مجلة "newsweek" عن جريك: "كنت منزعجا بشكل واضح من السيدة مثل أي شخص آخر في المتجر. في هذا الوقت طلبت السيدة من الكاتبة عدم خدمتها، وأخبرتها أنها تستطيع المغادرة، والعودة إلى بلدها. عندها أخرجت هاتفي، والباقي هنا في الفيديو".