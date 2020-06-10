الأمين العام للناتو: الغرب لا يمكنه تجاهل صعود نجم الصين

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن الغرب لا يمكنه تجاهل صعود نجم الصين ولذلك فإن المراجعة التي تجريها بريطانيا لدور شركة هواوي في شبكة الجيل الخامس لها أهميتها في ضمان أمنها.

وقال في حديث مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "أثق أن حكومة المملكة المتحدة ستصمم شبكاتها بطرق تحمي الشبكات وتضمن للمملكة المتحدة امتلاك شبكات جيل خامس آمنة".

وأضاف ستولتنبرغ أن "الصين تقترب من الغرب على أصعدة مختلفة، في القطب الشمالي وفي الفضاء الإلكتروني والبنية التحتية التي تتسم بالحساسية، بما في ذلك الاتصالات".

وأضاف "بالتالي، أعتقد أيضا أنه من الضروري الآن إجراء مراجعة جديدة للنظر في الكيفية التي سيتم بها بالضبط التأكد من حدوث ذلك".

وفي إطار إعادة تقييم أوسع للعلاقات مع الصين، يحلل المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا تأثير العقوبات الأمريكية التي فُرضت مؤخرا على القرار الذي اتخذته لندن في وقت سابق من العام بالسماح لهواوي بالاضطلاع بدور في بناء شبكة الجيل الخامس في البلاد.

ومنح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هواوي في يناير/ كانون الثاني الماضي دورا محدودا في شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة في بريطانيا مما أحبط مسعى عالميا تقوده الولايات المتحدة لاستبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة من الجيل التالي للاتصالات في الغرب.

لكن تفشي فيروس كورونا المستجد وخلافات بشأن هونغ كونغ وغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصين دفع بريطانيا لإعادة تقييم علاقاتها مع الصين.

وتأسس حلف شمال الأطلسي عام 1949 ليضم الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا ودولا غربية أوروبية أخرى لتحقيق الأمن الجماعي في مواجهة الاتحاد السوفيتي الذي انهار في عام 1991.