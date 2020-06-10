إسرائيل ماضية في تنفيذ خطة الضم بتنسيق مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، إن بلاده ماضية في تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، بتنسيق مع الولايات المتحدة، ومن خلال الحفاظ على اتفاقيات السلام الحالية والمستقبلية.

تل أبيب - سبوتنيك . وقال أشكينازي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء "سيتم التقدم في تنفيذ خطة الضم بمسؤولية وتنسيق كامل مع الولايات المتحدة ومن خلال الحفاظ على اتفاقيات السلام القائمة والمستقبلية والمصالح الاستراتيجية المشتركة".

وفي سياق آخر، أكد أشكينازي شكره لألمانيا على قرارها بتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، ودعا الاتحاد الأوروبي أن يتخذ نفس النهج.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن مخاوف وقلق بلاده من خطة الضم الإسرائيلية، مؤكدًا أنها لا تتماشى مع القانون الدولي، لافتًا إلى دعم برلين لحل الدولتين من خلال المفاوضات.