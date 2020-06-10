"إيران تشكو أمريكا"... سلوكها غير قانوني وجانح

هاجم كاظم غريب آبادي سفير ومندوب إیران الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن سلوكها "غير قانوني" تجاه التزاماتها الدولية في مجال التعاون النووي.

وبعث آبادي برسالة إلى رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "بشأن السلوك غير القانوني والجانح للولايات المتحدة تجاه التزاماتها الدولية في مجال التعاون النووي وقیامها بوضع عراقیل في هذا الشأن"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".

ووصف أبادي الإجراءات الأمريكية أنها "تتعارض مع أحكام المادتين 2 و3 من النظام الأساسي للوكالة، والمادة 4 من معاهدة عدم الانتشار النووي وقرارات المؤتمر العام للوكالة والاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأكد الدبلوماسي الإيراني أن بلاده "یحق لها في اتخاذ إجراءات تعويضية تجاه هذه الظروف، داعیا أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الوفاء بمسؤولياتهم في الرد بشكل مناسب علی هذه الإجراءات الأمريكية غير القانونية".