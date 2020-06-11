بايدن يؤكد تدخل الجيش في حال تلاعب ترامب بالانتخابات... فيديو

أعرب المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن عن قلقه من محاولة الرئيس دونالد ترامب "سرقة" انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه أكد ثقته بأن جنود الجيش سيرافقون ترامب من البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة.

وقال بايدن في مقابلة أذيعت في وقت متأخر أمس الأربعاء في برنامج "ذا ديلي شو" الكوميدي: "هذا أكبر بواعث قلقي...سيحاول هذا الرئيس سرقة الانتخابات".

.@JoeBiden thinks Trump will try to steal the election and has an idea of what will happen if Trump loses and refuses to leave the White House. pic.twitter.com/rsy6EXTMhN — The Daily Show (@TheDailyShow) June 11, 2020

ولم يحدد بايدن الطريقة التي يعتقد أن ترامب الجمهوري قد يلجأ إليها للتلاعب بالانتخابات، لكن نائب الرئيس السابق استشهد بمعارضة ترامب للتصويت عبر البريد وقال إن الديمقراطيين سيكون لديهم محامون حاضرون في مواقع التصويت في جميع أنحاء البلاد لرصد أي محاولات من الجمهوريين للتلاعب بالتصويت.

وهاجم ترامب مرارا التصويت عبر البريد، معلنا بدون دليل أن الزيادة المتوقعة في التصويت عبر البريد ستؤدي إلى تزوير واسع النطاق في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وأضاف بايدن أن "التعليقات التي أدلى بها في الآونة الأخيرة كبار المسؤولين العسكريين السابقين الذين انتقدوا رد ترامب على الاحتجاجات على الصعيد الوطني بشأن وحشية الشرطة جعلته واثقا من تدخل الجيش الأمريكي إذا رفض ترامب قبول نتائج الانتخابات".

وتابع "أنا مقتنع تماما أنهم سيصطحبونه من البيت الأبيض بسرعة وحسم".

وسبق أن عبر بايدن عن قلقه من أن ترامب سيحاول التلاعب بالانتخابات، لكن خطابه تصاعد مؤخرا فيما تظهر معظم استطلاعات الرأي الوطنية أن نائب الرئيس السابق يتقدم على الرئيس، في حين كثف ترامب انتقاداته للتصويت بالبريد.

ولم ترد حملة إعادة انتخاب ترامب بعد على طلب للتعليق. ويقول ترامب وحلفاؤه الجمهوريون، بحسب "رويترز": إن "التصويت عبر البريد عرضة للاحتيال وسيمنح أفضلية للديمقراطيين، على الرغم من أن العديد من الدراسات المستقلة لم تجد أدلة تذكر على مثل هذا الادعاء".