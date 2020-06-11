ترامب: أمريكا في حاجة إلى شرطة أكثر قوة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إدارته ستستثمر المزيد في تدريبات شرطة الولايات المتحدة.

وصرح ترامب في حدث أقيم في كنيسة في دالاس، إن "الولايات المتحدة بحاجة إلى قوات شرطة أقوى ولا يمكنها إحراز تقدم من خلال وصف ملايين الأمريكيين بالعنصريين"، بحسب وكالة رويترز.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية، والتي اندلعت على خلفية مقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد.

كما أكد الرئيس الأمريكي في الحدث المقام اليوم أن إدارته ستتخذ إجراءات لزيادة وصول رأس المال للشركات الصغيرة في مجتمعات الأقليات.

وكان دونالد ترامب أعلن، اليوم الخميس، أن "مدينة سياتل بولاية واشنطن احتلها "إرهابيون داخليون"، داعيا السلطات المحلية إلى مكافحة أعمال الشغب.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".