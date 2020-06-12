شرطة كاليفورنيا تقتل مشتبها به مطلوبا في جرائم إطلاق نار

أعلن مسؤولون في شرطة ولاية كاليفورنا، اليوم الجمعة، عن مقتل شخص مطلوب في وسط الولاية، بعد اشتباك مسلح معه أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة قبل إردائه قتيلا.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن الشرطة التي قالت إنها أجلت المصابين إلى المشفى وتم السيطرة على الوضع بعد قتل المشبته به في وسط ولاية كاليفورنيا.

وبحسب الشرطة، فإن المشتبه به هو المواطن ميسون ليرا لديه سوابق عديدة كانت آخرها الأسبوع الفائت، حيث قتل مواطنا عثر على جثته قرب محطة قطارات شمالي لوس أنجلوس.

وأشارت مصادر طبية إلى أن العديد من الجرحى إصاباتهم خطيرة ويتم التعامل معهم بعناية.