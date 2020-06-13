فيديوهات وصور "تكذب" تغريدة ترامب عن حرق "الإرهابيين" للمدن الأمريكية

نشرت بعض الصحف الأمريكية، أن مدينة سياتل تقع تحت الحصار وغرد ترامب أن الإرهابيين يحرقون المدينة، لكن المستخدمين أثبتوا أن ليس هذا ما يحدث فعلا في المنطقة.

وكتب الصحفي بول نيلاند على تويتر: "علق ترامب حول سياتل "يحرق الإرهابيون مدننا وينهبونها"، كما لو لم يكن هناك مقاطع فيديو وصور تظهر بالفعل ما يحدث بالمنطقة".

Trump just tweeted, on Seattle, "the terrorists burn and pillage our cities" as if there's no footage of what is really going on there. https://t.co/BARuHgPFDb — Paul Niland (@PaulNiland) June 13, 2020

كما كتبت منظمة التسويق لمدينة سياتل، "على عكس ما قد رأيتموه في بعض التقارير الإخبارية، سياتل ليست تحت الحصار. نحن نتعافى ونحن ننمو. نحن نجتمع معا للتعلم من بعضنا البعض ودعم جيراننا، هذا هو مجتمعنا، وهذا جميل".

Contrary to what you may have seen in some news reports, Seattle is not under siege. We are healing. We are growing. We are coming together to learn from each other and support our neighbors. This is our community. And it's beautiful. 📸: @dndesign pic.twitter.com/7hUznRwtoW — Seattle (@VisitSeattle) June 12, 2020

وقالت وكالة أنباء محلية في سياتل، إن قناة "فوكس نيوز" نشرت صورا معدلة رقميا عند تغطية الاحتجاجات في سياتل.

NEW: Fox News ran digitally altered images in coverage of Seattle’s protests, Capitol Hill Autonomous Zone #CHAZ https://t.co/msXxUiNit0 via @seattletimes — Jim Brunner (@Jim_Brunner) June 13, 2020

وعبر مستخدمون آخرون أنهم فخورون لكونهم يعيشون في سياتل في هذه الفترة التي تشهد فيها المدينة احتجاجات سلمية ضد العنصرية.

I am proud to say I live in Seattle today. #BLMSeattle pic.twitter.com/LEgOxAj1fS — MattsAdventure (@mattsadventure) June 13, 2020

ونشر ترامب تغريدة في وقت سابق، تقول عمدة سياتل عن استيلاء الأناركيين على مدينتها، "إنه صيف الحب". هؤلاء الديمقراطيون الليبراليون ليس لديهم أي فكرة (عما يحدث). فيحرق الإرهابيون مدننا وينهبونها، وهم يعتقدون أنه شيء رائع، حتى حالات الوفاة. يجب إنهاء هذا الاستيلاء على سياتل الآن".

Seattle Mayor says, about the anarchists takeover of her city, “it is a Summer of Love”. These Liberal Dems don’t have a clue. The terrorists burn and pillage our cities, and they think it is just wonderful, even the death. Must end this Seattle takeover now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2020

وكان ترامب قد طالب في تصريحات سابقة بأن تكون الشرطة أكثر قوة في التعامل مع الاحتجاجات.

وصرح ترامب في حدث أقيم في كنيسة في دالاس، إن "الولايات المتحدة بحاجة إلى قوات شرطة أقوى ولا يمكنها إحراز تقدم من خلال وصف ملايين الأمريكيين بالعنصريين"، بحسب وكالة رويترز.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".