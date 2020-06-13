"حياة السود مهمة".. آلاف يتظاهرون في زويرخ ضد العنصرية

تتواصل الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بالعنصرية في مختلف المدن الأوروبية، وشارك أكثر من عشرة آلاف متظاهر في مسيرة مناهضة للعنصرية في زوريخ اليوم السبت.

ونقلت "رويترز" أن أكثر من عشرة آلاف متظاهر شاركوا في مسيرة مناهضة للعنصرية في زوريخ اليوم السبت بينما رشقت مجموعة صغيرة من المتظاهرين اليساريين الشرطة بمقذوفات مع تراجع أعداد المشاركين في المسيرة.

وردد المتظاهرون الذين اتشح معظمهم بالسواد هتافات "حياة السود مهمة" و "لا عدالة .. لا سلام" و "قولوا اسمه: جورج فلويد" وساروا عبر وسط زوريخ المركز التجاري في سويسرا حيث انضم إليهم آلاف آخرون في عدة مدن سويسرية.

في سياق متصل، شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، تظاهرة شعبية للتنديد بما وصفوه بأنه "عنف الشرطة" والعنصرية ضد ذوي البشرة السوداء.

وتجمّع الآلاف وسط ساحة الجمهورية (ريبوبليك) في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم بتوقيت غرينيتش، حاملين يافطات منددة بـ"عنف الشرطة" والعنصرية، ومتضامنة مع المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد، الذي لقي حتفه على يد شرطي أبيض، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.