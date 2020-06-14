المعارضة في فنزويلا: لن نعترف بالهيئة الانتخابية التي عينتها المحكمة العليا

أكد زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، اليوم الأحد، أن المعارضة لن تعترف بالهيئة الانتخابية "الباطلة" التي عينتها المحكمة العليا المقربة من الحكومة.

موسكو - سبوتنيك. وقال جوايدو للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "لن نعترف بأي مجلس انتخابي وطني باطل".

وأضاف غوايدو: "موقفنا واضح منذ عام 2018، نحن لا نشارك في مهزلة ولا نعترف بمجلس انتخابي غير شرعي".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير/ كانون الثاني، من العام الماضي.

يشار إلى أن مكتب المدعي العام في فنزويلا، فتح تحقيقا ضد زعيم المعارضة خوان غوايدو، واللواء السابق في الجيش الفنزويلي، كليفر الكالا، بتهمة محاولة الانقلاب ضد الرئيس الفنزويلي.

وقام غايدو بزيارة إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، وأعضاء في الكونغرس الأمريكي.

كما أصبح ضيفا على ترامب في أثناء إلقائه خطابا إلى الأمة أمام الكونغرس الأمريكي، وبعد ذلك وعد الرئيس الأمريكي بـ "سحق طغيان الديكتاتور الاشتراكي" نيكولاس مادورو.

بدوره أعلن بومبيو، خلال اجتماعه مع غوايدو، عن الحاجة إلى "مضاعفة الجهود" للإطاحة بالرئيس الفنزويلي. وعلى هذه الخلفية، بدأ مسؤولون أمريكيون كبار يتحدثون عن فرض عقوبات جديدة ضد كاراكاس، وهي التي قد تشمل شركة "روسنفط" الروسية.