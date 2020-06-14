جريمة قتل أخرى تهز أمريكا... المتظاهرون يشعلون مكان الجريمة بالكامل... فيديو

وقُتل ريشارد بروكس بمدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية على يد الشرطة التي أطلقت النار عليه بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

US security forces street execute 27 year old Rayshard Brook after attempting to arrest him for sleeping in a Wendy's parking lot. Mass protests across Atlanta now. #AtlantaShooting #AtlantaProtest pic.twitter.com/XB0rdX2YIO — Anonymous (@YourAnonCentral) June 14, 2020

واندلعت الاضطرابات بعد حلول الظلام، وأظهرت لقطات على محطة تلفزيون محلية النيران تلتهم مطعم للوجبات السريعة قرب محطة وقود، أكثر من 45 دقيقة، تحول فيها المطعم إلى رماد قبل وصول فرق الإطفاء برفقة عدد من أفراد الشرطة.

Fire at Wendy's on University Ave in southwest Atlanta raging. A night to remember in Atlanta: Rayshard Brooks shot by an officer, the chief of Atlanta police resigned, and protesters stormed the interstate. Now, fire. #AtlantaShooting #AtlantaProtest pic.twitter.com/Fgjq7jhDiZ — Ric Garni (@RICGARNI) June 14, 2020

وكانت رئيسة بلدية المدينة كيشا لانس بوتمس قد أعلنت، في وقت سابق، أنها قبلت الاستقالة الفورية لقائدة شرطة المدينة إريكا شيلدز، بعد وفاة ريشارد بروكس (27 عاما) مساء الجمعة في أحد مطاعم سلسلة "وينديز" للوجبات السريعة.