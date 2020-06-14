"ترامب ليس على مايرام"... هاشتاغ يشعل "تويتر"... فيديو

فبحسب ما ذكر موقع Businessinsider الأمريكي فإن ترامب شارك في المناسبة، إلا أن تصرفين أثارا موجة من ردود الأفعال على "تويتر" لينتشر هاشتاغ "ترامب ليس على ما يرام" بشكل واسع.
حيث ظهر الرئيس الأمريكي في مقطع مصور وهو ينزل من المنصة التي ألقى عليها كلمته، بحذر كبير وبخطى ثقيلة وبطيئة على عكس عادته.
The Old man and the see. 🤣🤣— Papillon Hanna (@HannaPapillon) June 14, 2020
What are representation of Trump's whole presidency... A ramp down.#TrumpIsNotWell pic.twitter.com/Vo4j8OFIEP
ليظهر في مقطع آخر مستعينا بكلتا يديه ليشرب الماء من كوب وضع أمامه.
#TrumpIsNotWell #TRUMPstroke pic.twitter.com/d00yY9KDI8— We stand with Joe Biden (@wemadethewave) June 14, 2020
ليتصدر الهاشتاغ منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث وصل عدد التغريدات لحوالي 211 ألف تغريدة.
وتساءل المغردون حول صحة الرئيس الأمريكي، وقارنوه بحركة الرئيس السابق بارك أوباما.
ليرد ترامب على حركته البطيئة في النزول عن المنصة قائلا "المنحدر الذي نزلت منه بعد الخطاب في ويست بوينت كان طويلاً جداً وشديد الانحدار، ليس لديه درابزين، والأهم من ذلك أنه كان زلقاً للغاية".
The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020
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