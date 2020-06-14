"ترامب ليس على مايرام"... هاشتاغ يشعل "تويتر"... فيديو

أثارت تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مشاركته في حفل تخرج لعدد من منتسبي كلية ويست بوينت الحربية أو ما تعرف بـ"الأكاديمية العسكرية الأمريكية" في ولاية نيويورك، يوم السبت، اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية.

فبحسب ما ذكر موقع Businessinsider الأمريكي فإن ترامب شارك في المناسبة، إلا أن تصرفين أثارا موجة من ردود الأفعال على "تويتر" لينتشر هاشتاغ "ترامب ليس على ما يرام" بشكل واسع.

حيث ظهر الرئيس الأمريكي في مقطع مصور وهو ينزل من المنصة التي ألقى عليها كلمته، بحذر كبير وبخطى ثقيلة وبطيئة على عكس عادته.

The Old man and the see. 🤣🤣



What are representation of Trump's whole presidency... A ramp down.#TrumpIsNotWell pic.twitter.com/Vo4j8OFIEP — Papillon Hanna (@HannaPapillon) June 14, 2020

ليظهر في مقطع آخر مستعينا بكلتا يديه ليشرب الماء من كوب وضع أمامه.

ليتصدر الهاشتاغ منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث وصل عدد التغريدات لحوالي 211 ألف تغريدة.

وتساءل المغردون حول صحة الرئيس الأمريكي، وقارنوه بحركة الرئيس السابق بارك أوباما.

ليرد ترامب على حركته البطيئة في النزول عن المنصة قائلا "المنحدر الذي نزلت منه بعد الخطاب في ويست بوينت كان طويلاً جداً وشديد الانحدار، ليس لديه درابزين، والأهم من ذلك أنه كان زلقاً للغاية".