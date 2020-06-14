فنزويلا تندد بالقبض على رجل أعمال كولومبي بمذكرة اعتقال أمريكية

نددت فنزويلا، اليوم الأحد، بالقبض على رجل الأعمال الكولومبي، أليكس صعب، الذي اعتقلته السلطات الأمريكية، في الرأس الأخضر.

وطالبت فنزويلا، على لسان وزير خارجيتها خورخي أرييزا، بالإفراج عن صعب، الذي اعتقل بناء على مذكرة أمريكية.

وقال الوزير، على "تويتر"، “تدين فنزويلا الاعتقال التعسفي وغير القانوني للمواطن الفنزويلي، أليكس صعب، من قبل الإنتربول، عندما كان في الترانزيت في جمهورية الرأس الأخضر، إضافة إلى العدوان والحصار والمضايقة الأمريكية ضد بلدنا".

#COMMUNIQUÉ | Venezuela denounces the arbitrary and illegal detention of Venezuelan citizen, Alex Nain Saab, by Interpol, when he was in transit at the Republic of Cape Verde, an addition to the aggression, blockade and harassment of the US against our country. pic.twitter.com/Izw3OASK5e — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 14, 2020

​وتتهم الولايات المتحدة صعب وشريكه التجاري ألفارو بوليدو، بغسل أموال ونقل 350 مليون دولار خارج فنزويلا، إما إلى الولايات المتحدة أو عبر الولايات المتحدة إلى حسابات أجنبية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، أمس السبت، إن السلطات في جمهورية الرأس الأخضر اعتقلت أليكس صعب. وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، نيكول نافاس أوكسمان، في بيان إنه أُلقي القبض عليه بموجب نشرة حمراء من الإنتربول صدرت بعد إصدار لائحة الاتهام الأمريكية.