بعد أوروبا وأمريكا... مسيرة مؤيدة لـ"حياة السود مهمة" في شوارع طوكيو... فيديو

شارك آلاف المحتجين في مسيرة حملة "حياة السود مهمة" اليوم الأحد، داعين لإنهاء التمييز العنصري وانتهاكات الشرطة بعد مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي في منيابوليس بالولايات المتحدة الشهر الماضي.

وخرجت المسيرة في منطقتي شيبويا وهاراجوكو بالعاصمة اليابانية وردد المتظاهرون هتافات وحملوا لافتات كتبوا عليها "العنصرية وباء" و"لا سلام بلا عدالة".

واندلعت الاحتجاجات في المدن الأمريكية الرئيسية وامتدت على مستوى العالم منذ نشر لقطات مصورة على نطاق واسع يوم 25 مايو/أيار لشرطي أبيض يجثم بركبته على رقبة فلويد لتثبيته على الأرض لمدة نحو تسع دقائق متصلة.

وعمت المظاهرات أرجاء أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا جراء مقتل رجل أسود بطلاق الرصاص، وتم احراق المطعم الذي جرت أمامه الجريمة.