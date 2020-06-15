إيران ترد على احتمالية تمديد حظر التسلح المفروض عليها وتهاجم وكالة الطاقة الذرية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "تمديد حظر التسلح المفروض على إيران بعد انتهائه المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، "خط أحمر وينتهك القانون الدولي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحفي : "تمديد حظر التسلح على إيران خط أحمر"، مضيفا أنه يعد "انتهاكا للقانون الدولي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وطالب موسوي "الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن ممارسة الإرهاب الاقتصادي على إيران والعودة للاتفاق النووي والجلوس على طاولة الدول الموقعة على الاتفاق للتفاوض معنا من جديد".

وأضاف: "مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير غير واقعية وغير شرعية وطهران ستعيد النظر في تعاونها معها إذا استمرت في هذا الاتجاه"، داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوقوف على الحياد وأن لا تتأثر تقاريرها حول إيران بمزاعم إسرائيل، وذلك بعد تقرير للوكالة الدولية جاء فيه أن طهران منعت مفتشيها من زيارة موقعين مهمين

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قدمت، اليوم الاثنين، مشروع قرار جديد لمجلس الأمن، شمل سلسلة من القرارات والإجراءات ضد إيران، وتضمنت سلسلة القرارات منع جميع الدول الأعضاء توريد أو بيع الأسلحة إلى إيران وحظر بيع أو نقل إيران للأسلحة للخارج، وتفتيش جميع البضائع التجارية القادمة أو المتجهة للأراضي الإيرانية، بما يتفق مع القانون الدولي الساري، على أن تقوم الدول الأعضاء بمصادرة أي سفينة إيرانية والتخلص منها، إذا كانت السفينة ضالعة في أنشطة محظورة دوليا، وتجميد الأموال والأصول التي تدعم الأنشطة الإيرانية المحظورة.