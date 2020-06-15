قائد الجیش الإيراني يكشف نقطة قوة بلاده في صناعة سلاح استراتيجي

قال القائد العام للجیش الإيراني، اللواء عبد الرحیم موسوي إن عدم اعتماد صناعة الطائرات دون طیار علی الأجانب هو نقطة قوتها.

وأضاف موسوي خلال تفقده مجموعة للطائرات المسیرة التابعة للقوة البریة للجیش أن القوة والتنوع لهذه الطائرات في القیام بمهام مختلفة أمر مهم جدا، بحسب وكالة "إسنا".

ووصف أداء مجموعة الطائرات دون طیار بأنه باعث علی الأمل قائلا إن عدم اعتماد صناعة الطائرات المسیرة علی الأجانب هو إحدی نقاط القوة في هذه الصناعة".

وأعرب القائد العام للجیش عن أمله في أن یحقق الجیش ما طلبته القیادة العلیا للقوات المسلحة نظرا لعدم قیود أمامه في تطویر وتنمیة الطائرات المسیرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، مساء السبت، أنها ستزیح الستار قريبا عن عشرات المنتجات الدفاعیة الجدیدة بحلول یوم الصناعات الدفاعیة 22 أغسطس/ آب القادم.

وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون التنسيقية العميد سعيد شعبانيان، خلال اجتماع لجنة إحياء الذكرى الأربعين للدفاع المقدس، إنه "رغم تفشي فيروس كورونا ستنظم وزارة الدفاع العديد من البرامج مع التزام التوصيات الصحية في مختلف المناسبات خلال العام الجاري بهدف إحياء الذكرى السنوية الأربعين للدفاع المقدس ومن ضمنها إزاحة الستار عن منجزات دفاعية في يوم الصناعة الدفاعية 21 أغسطس/ أب المقبل".

وأضاف، أن "الهدف من عقد هذا الاجتماع هو التنسيق لتنظيم مراسم الذكرى الأربعين لبدء الدفاع المقدس بأفضل صورة ممكنة على مستوى البلاد خاصة على مستوى القوات المسلحة ووزارة الدفاع".

من جانبه، أعلن وکیل وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية عن إزاحة الستار عن عشرات من المنتجات الدفاعیة الجدیدة برعایة رئیس الجمهوریة حسن روحاني بحلول یوم الصناعات الدفاعیة في 22 أغسطس/ أب 2020.