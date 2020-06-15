ميلانيا تتجاهل عيد ميلاد ترامب

تلقى رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، العديد من التهاني بمناسبة عيد ميلاده الـ74، أمس الأحد، بما فيها من أبنائه إيفانكا وتيفاني وإريك دون جونيور، لكن القائمة خلت من تهنئة واحدة، وهي من زوجته ميلانيا ترامب.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن دونالد ترامب أمضى الاحتفال بعيد ميلاده الـ74 في ملعبه للغولف في نيو جيرسي، وكانت بصحبته ابنته الكبرى إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، ومع ذلك، لم يلاحظ أحد تواجد ميلانيا ترامب في الصورة.

وبدلا من احتفالها بعيد ميلاد زوجها، أعادت ميلانيا ترامب (50 عاما) نشر تغريدة بمناسبة الذكرى الـ245 للجيش الأمريكي، والتي اعترفت فيها بشجاعة والتزام الجنود الأمريكيين، لكنها لم تعد نشر أي رسائل تتمنى لزوجها دوام الصحة بمناسبة عيد ميلاده.

وكانت إيفانكا الابنة الكبرى لدونالد ترامب ومستشارته شاركت عددا من الصور مع والدها عبر حسابها على موقع "تويتر"، من بينها صورة نادرة تظهر فيها وهي طفلة تجلس على ركبة والدها، وعلقت عليها: "أحبك".

يشار إلى أنه في العام الماضي لم تجد ميلانيا ترامب أنه من الضروري إرسال أي تهاني علنية إلى زوجها بمناسبة عيد ميلاده، وفضّلت في المقابل الإشادة عبر حسابها على موقعي "تويتر" و"إنستغرام" بإدارته لالتزامها بمحاربة "وباء الأفيون".

ويأتي تجاهل ميلانيا ترامب لعيد ميلاد زوجها هذا العام تزامنا مع طرح كتاب جديد عنها سيصدر قريبا بعنوان "فن صفقتها: القصة غير المروية لميلانيا ترامب"، والذي يكشف أسرارا جديدة عنها، منها أنها اشترطت الحصول على اتفاق مكتوب بخط اليد قبل انتقالها للبيت الأبيض، وإجرائها عملية تجميل، ومحاولة إيفانكا ترامب الانقلاب عليها أثناء تواجدها في نيويورك.