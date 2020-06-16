بيان من كوريا الجنوبية بعد قرار جارتها الشمالية بشأن القوات العسكرية على الحدود

أكدت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن "كوريا الشمالية إذا أرسلت منشورات دعائية إلى كوريا الجنوبية، فسوف ينتهك ذلك اتفاقية "بانمونجوم" المشتركة بين الكوريتين".

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصدر بالوزارة قوله إن "كوريا الشمالية إذا أرسلت منشورات دعائية بالفعل، فسوف يمثل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان بانمونجوم الذي توصل إليه زعيما الكوريتين أثناء قمتهما في عام 2018".

وجددо التأكيد على أنه يجب على كلا الجانبين الجنوبي والشمالي أن يبذلا الجهود للالتزام باتفاقياتهما.

وذكر مصدر بالوزارة، إنه "من النادر للغاية أن تكشف كوريا الشمالية عن عملية صنع القرار الداخلي في كل مرحلة"، مضيفا أن "كوريا الشمالية تعلن عادة عن نتائج عملية صنع القرار، ولا تكشف عن العملية في كل مرحلة".

وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي أشارت إلى احتمال نشر قواتها في المناطق التي تم تجريدها من السلاح بموجب الاتفاق بين الكوريتين، وإرسال منشورات دعائية إلى الجنوب، وقالت إنها ستضع خطط العمل العسكري للحصول على موافقة من اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال.

وأعلنت الوكالة الكورية الجنوبية، في وقت سابق اليوم، عن سماع دوي انفجارات وتصاعد للأدخنة في منطقة كيسون في كوريا الشمالية. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، قوله إنه "تم رصد صعود الدخان مصحوبا بصوت انفجار من منطقة كيسونغ الصناعية بعد ظهر اليوم، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ".

فيما أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أن "كوريا الشمالية فجرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ بغضون الساعة 2:49 بعد الظهر"، دون مزيد من التفاصيل، فيما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في أول تحرك له، رفع حالة التأهب ومستوى المراقبة على الحدود مع كوريا الشمالية، عقب تفجير مكتب الاتصال في كيسونغ.