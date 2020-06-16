الصين تدخل على خط الأزمة بعد تفجير ينذر بتصعيد عسكري خطير بين الكوريتين

أعربت الصين عن أملها في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة.

بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيانغ، معلقاً على بيان هيئة الأركان العامة لجيش الشعب الكوري حول أن كوريا الشمالية تدرس إمكانية إدخال جيشها في مناطق منزوعة السلاح وفقا للاتفاقيات بين الكوريتين: "الصين كجارة قريبة تأمل في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

وفي الوقت نفسه، عندما طُلب منه التعليق على التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية فجرت مكتب الاتصالات بين الكوريتين في "كايسونغ"، رد الدبلوماسي الصيني بأنه ليس لديه معلومات حتى الآن حول هذه المسألة.

وأعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها دمرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل في مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن تقرير إذاعة تشوسون المركزية الكورية الشمالية قوله "إن مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ دمر بشكل بائس مع صوت انفجار قوي في الساعة الثانية و50 دقيقة بعد ظهر اليوم الثلاثاء".

وأضافت الإذاعة: "لقد قطعنا جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين، ثم في نهاية المطاف دمرنا اليوم مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل في مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، وجاء ذلك استجابة لمشاعر الجمهور الغاضبة بأن علينا أن نجعل القمامات وأولئك الذين تجاهلوا مشاعرنا الغاضبة سيدفعون الثمن مقابل ذنبهم".

وذكرت وسائل إعلام حكومية، في وقت سابق، أن جيش كوريا الشمالية على استعداد لاتخاذ إجراء إذا مضت الجماعات المنشقة قدما في حملتها لإرسال منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية، في أحدث تهديد باتخاذ إجراءات انتقامية.

وفي وقت سابق، صرحت كيم يو جونغ، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، بأن كوريا الشمالية "ستدمر" مكتب الاتصالات المشترك في المستقبل القريب.

وكانت كوريا الشمالية قد وجهت عدة إنذارات للجنوب في الأيام الأخيرة وهددت بتدمير مكتب الاتصال الذي أنشئ عام 2018.