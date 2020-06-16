قائد في الحرس الثوري يكشف عن "العنصر الأكثر فعالية" في توفير الأمن على الحدود الإيرانية

قال العميد محمد باكبور قائد القوة البرية للحرس الثوري، إن حرس الحدود هو العنصر الأكثر فعالية في توفير الأمن في المناطق الحدودية، مشددا على أن حرس الحدود "سيتصدى لأي حالة من انعدام الأمن".

ووصف باكبور، خلال لقاءه العميد أحمد علي كودرزي القائد الجديد لحرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي، حرس الحدود بأنه "أول معقل دفاعي للبلاد على الحدود"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال: "حرس الحدود لقوى الامن الداخلي هم العنصر الأكثر فعالية في ضمان أمن حدود البلاد، والحمد لله، تألق حرس الحدود بشكل مشرق في أداء واجباتهم الدفاعية".

وشدد باكبور على "أهمية إرساء الأمن في حدود البلاد، "علاوة على المواجهة المستمرة والفعالة مع الأشرار وتجار الموت، فقد وفر حرس الحدود لقوى الأمن الداخلي بيئة معيشية سلمية لسكان المناطق الحدودية".

وتابع: "سيتصدى حرس الحدود والقوة البرية للحرس الثوري جنبا إلى جنب لأي حالة من انعدام الأمن على حدود البلاد".