إسرائيل تتعاقد مع شركة أمريكية لشراء لقاح مضاد لكورونا

وبحسب هيئة البث "مكان": "علم اليوم أن وزارة الصحة تعاقدت مع شركة الأدوية الأمريكية "مودرنا" على ابتياع اللقاح الذي تطوره الشركة كتطعيم ضد فيروس كرورونا ولم يتضح بعد حجم الصفقة".

ونقلت الهيئة عن موقع "وانيت" أنه يتوقع أن تبدا بعد نحو أسبوعين المرحلة الثالثة والأخيرة من اختبار اللقاح وإذا تكللت هذه المرحلة بالنجاح فستستطيع الشركة إنتاجه بالجملة.

وتم اختبار اللقاح على 45 متطوعا أمريكيا، حيث تبين أنه لم يلحق أضرارا بصحتهم، وأعلنت شركة "مودرنا" عن نجاح المرحلتين الأولى والثانية من اختبار اللقاح.

ولفتت الشركة إلى أنه أوجد مضادات للفيروس في أجسام المتطوعين، وذكرت أن اللقاح يحول دون دخول الفيروس الفتاك لخلايا الجسم ويتيح لجهاز المناعة بتدمير الفيروسات دون أن تسبب المرض، وأكدت الشركة أنه "إذا تكللت المرحلة الثالثة بالنجاح فإنها تستطيع أن تنتج نحو مليار وجبة من التطعيم حتى منتصف العام 2021 المقبل".