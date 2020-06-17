الصحة العالمية سعيدة بـ "اختراق علمي" خفض وفيات كورونا إلى الثلث

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، عن ما وصفته بـ "اختراق علمي"، يعالج الأعراض الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالنتائج الأولية لعلاج "ديكساميثازون" (وهو نوع من مركبات "السترويد") في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف تيدروس، أن "هذا هو العلاج الأول الذي استطاع خفض معدل الوفيات من مرضى كوفيد–19 الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي إلى الثلث".

وتابع، "هذه أخبار رائعة وأهنئ حكومة المملكة المتحدة وجامعة أكسفورد والعديد من المستشفيات والمرضى في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي الذي أنقذ حياة الكثيرين".

The benefit of #dexamethasone was only seen in patients seriously ill with #COVID19, and was not observed in patients with milder disease.https://t.co/CmNea2XEKH — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 16, 2020

وأشارت أحدث إحصائيات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية والمتخصصة في إحصائيات كوفيد-19 حول العالم، إلى أن إصابات الفيروس التاجي تخطت عتبة الـ 8 ملايين 145 ألف حالة حول العالم.

فيما تجاوزت الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 حاجز 440 ألف و600 حالة وفاة عالميا.

وأكدت إحصائيات الجامعة الأمريكية أن 3 ملايين و939 ألفا تعافوا نهائيا من فيروس كورونا المستجد.