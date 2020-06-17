ترامب يوقع أمرا لإصلاح الشرطة

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يهدف إلى تحسين ممارسات الشرطة، وقال: "الأمريكيون يريدون القانون والنظام".

وقدم ترامب تعازيه لعائلات من سقطوا ضحايا عنف الشرطة متعهدا بأن تأخذ العدالة مجراها. وقال، في حفل أُقيم بحديقة الزهور في البيت الأبيض قبل توقيع الأمر التنفيذي: "الأمريكيون يريدون القانون والنظام، هم يطالبون بالقانون والنظام".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين القول إن الأمر سيشجع إدارات الشرطة على استخدام أحدث المعايير لاستخدام القوة وتحسين تبادل المعلومات بحيث لا يتم الاستعانة بأصحاب السجلات السيئة في العمل الشرطي والاستعانة بأخصائيين اجتماعيين عند تعامل جهات إنفاذ القانون مع القضايا التي لا تتضمن جرائم عنف والتي تشمل إدمان المخدرات والتشرد.

وشهدت عدة ولايات أمريكية، منذ 25 مايو/ أيار، احتجاجات حاشدة أندلعت عقب وفاة المواطن الأمريكي، صاحب البشرة السمراء، جورج فلويد، في أنثاء اعتقاله من قبل رجال الشرطة.