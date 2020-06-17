فرنسا تحذر من خطر "الجالية الشيشانية"

حذرت خدمة المعلومات والاستخبارات والتحليل الاستراتيجي للجريمة المنظمة (SIRASCO) التابعة للقيادة المركزية الفرنسية للسلطة القضائية من النشاط الإجرامي للجالية الشيشانية في البلاد، خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "Le Parisien"، فإن خدمة المعلومات والاستخبارات نشرت التقرير بعد أعمال الشغب في مدينة ديجون الفرنسية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن التقرير "توضح الاشتباكات في ديجون توسع الأنشطة والتهديدات من الجماعات الإجرامية الشيشانية".

وتابع التقرير "اشتدت الاشتباكات، في السنوات الأخيرة، بين (المهاجرين من الشيشان) والجاليات الأخرى، التي كان أصل معظمها من شمال أفريقيا... وغالبا ما تكون هذه النزاعات في نطاق "الشرف" أو نتيجة لمشاكل في القطاع غير القانوني من الأعمال".

وقال مصدر للصحيفة إن "معظم المشاركين في أعمال الشغب هم أعضاء في منظمات إجرامية".

وبحسب التقرير "تستثمر الشبكات الإجرامية الشيشانية الأموال في مجموعة واسعة من الأعمال الإجرامية". ووفقا لشرطة، فإن هذه الجماعات الإجرامية تشهد المزيد والمزيد من مظاهر القوة التي تتحول إلى عنف غير مسبوق.

وكتبت الصحيفة أن السلطات، لعدة سنوات، تراقب "المجتمع الشيشاني" عن كثب.