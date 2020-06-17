وزراء دفاع "الناتو" يتفقون على حزمة إجراءات حيال توسيع روسيا لترسانتها الصاروخية

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن وزراء دفاع دول "الناتو " ناقشوا خلال اليوم الأول من مؤتمر بتقنية الفيديو، توسيع روسيا لقدراتها الصاروخية وعواقب ذلك على أمن بلدان الحلف، وكذلك اتفقوا على حزمة من الإجراءات العسكرية والسياسية على خلفية ذلك.

بروكسل - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "ناقش الوزراء توسيع ترسانة الصواريخ الروسية والنتائج المترتبة على أمن الناتو... واتفق الوزراء على حزمة متوازنة من التدابير السياسية والعسكرية، والتي تشمل، بما في ذلك، تعزيز أنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن القدرات الاعتيادية (العسكرية)، وتكييف التدريبات وجمع المعلومات الاستخباراتية".

وأعلنت روسيا في السنوات الأخيرة عن نشاط غير مسبوق لحلف الناتو على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها "كبح جماح العدوان الروسي". وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا.

يذكر أن حلف الناتو دخل مرحلة التوسع على نطاق شاسع بعد انهيار كل من الاتحاد السوفياتي السابق وحلف وارسو. وشهدت الفترة بين أعوام 1999 و2009 انضمام جميع الدول – الأعضاء سابقاً في الحلف الشرقي تقريبا.