البنتاغون يعلن تطوير استراتيجية الدفاع في الفضاء ردا "على تهديدات روسيا والصين"

أعلن نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، ستيفن كيتي، أن البنتاغون انتهى من تطوير "استراتيجية الدفاع في الفضاء"، التي تم إعدادها ردا على "التهديدات الخطيرة" من جانب روسيا والصين.

واشنطن - سبوتنيك. وقال كيتي خلال تقديم الاستراتيجية، اليوم الأربعاء:

"أود أن أقول إننا نسبقهما [روسيا والصين]، لكن هناك خطر علينا، إذا وضعنا في الاعتبار كيفية تطويرهما [للقدرات العسكرية]، وهو ما يعد تهديدا خطيرا".

وكرر نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الاتهامات الموجهة لروسيا والصين بشأن عزمهما نشر أسلحة في الفضاء أو نشر أسلحة أخرى موجهة ضد قوات الفضاء الأمريكية.

على وجه الخصوص، أشار متحدث باسم البنتاغون إلى بيان لوزارة الخارجية الأمريكية عام 2017، اتهمت فيه روسيا بإطلاق صاروخ من قمر اصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، ذكر بيان قائد قوات الفضاء الأمريكية جون ريموند، الذي قال فيه، إن روسيا تطور وسائل قمع إلكتروني للأقمار الاصطناعية الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة تحاول بدعم من حلفائها، جعل الفضاء مجالًا للعمليات العسكرية .