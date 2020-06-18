كوريا الجنوبية... أوامر للجيش على الجبهة الشمالية بالاستعداد الكامل للمواجهة

اجتمع، اليوم الخميس، كبار القادة العسكريين في جيش كوريا الجنوبية لبحث كيفية الاستعداد لردع جارتهم الشمالية في حال حدوث أية طوارئ.

وبحسب وكالة "يونهاب"، دعا كبار ضباط الجيش والبحرية في كوريا الجنوبية اليوم، القوات المسلحة إلى الحفاظ على وضع عسكري صلب، للتعامل مع الحالة الأمنية الخطيرة التي تواجه البلاد.

وترأس رئيس أركان الجيش الجنرال سوه ووك ونظيره البحري الأدميرال بو سوك-جونغ اجتماعا لكبار القادة خلال اليوم، حيث أمرا الوحدات المرابطة على الجبهة الأمامية بالاستعداد الكامل لأية تطورات قد تطرأ.

وقال كبار القادة العسكريين إن "الجنود يجب أن يكونوا مستعدين ذهنيا ونفسيا للدفاع، بقناعة راسخة أنهم قادرون على الفوز في أية مواجهة".

وخلال الاجتماع الذي عقد جزئيا عبر الفيديو، أشاد القادة بالضباط والجنود والقوات على الجهد المبذول في السيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد، وقالوا إن نفس السرعة والتصميم مطلوبان لتجهيز القوات لمواجهة أي استفزاز يقوم به الشمال.

وقد وصلت التطورات بين الكوريتين إلى مستويات عالية، حيث هددت كوريا الشمالية بإحباط جميع المشروعات المشتركة والقيام بعمل عسكري ضد ما وصفته بالعدو، متحججة بفشل الجنوب في منع المنشقين من إرسال المنشورات التي تنتقد الزعيم الشمالي عبر الحدود.

وقامت كوريا الشمالية، الثلاثاء الماضي، بتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في بلدة كيسونغ الحدودية، وهو رمز للمصالحة أنشئ بعد إعلان بانمونجوم الصادر بعد قمة الرئيس مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في عام 2018.