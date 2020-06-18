حلف الأطلسي يتخد قرارا بشأن واقعة البحر المتوسط بين تركيا وفرنسا

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء: إن "الحلف سيجري تحقيقا بشأن مزاعم فرنسية بأن البحرية التركية لم ترد على اتصال من بلد عضو يطلب تفتيش سفينة بالبحر المتوسط في وقت سابق من الشهر الجاري".

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء دفاع الحلف: "تطرق عدد من الحلفاء إلى الحادث الذي وقع (في البحر) المتوسط خلال الاجتماع. رسالتي هي أننا تأكدنا أن السلطات العسكرية في الحلف تحقق في الواقعة لاستيضاح ما حدث بشكل كامل".

القصة أن وزارة الدفاع الفرنسية قالت، أمس الأربعاء: "إن سفينة فرنسية تشارك فى مهمة لحلف الناتو فى البحر المتوسط، تعرضت مؤخرًا إلى مناورة "عنيفة للغاية" من قبل الفرقاطات التركية".

واتهم المسؤول الفرنسي البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية كانت تنفذ مهمة للحلف.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، إنه ينبغي لحلف شمال الأطلسي "ألا يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه".