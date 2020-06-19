اليابان ترفع قيود السفر الداخلي للمساعدة في إنعاش الاقتصاد

رفعت طوكيو اليوم الجمعة كل القيود التي كانت قد فرضتها على السفر الداخلي في إطار مساعيها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحث رئيس الوزراء، شينزو آبي، الناس على الخروج لمشاهدة الطبيعة أو حضور الحفلات الموسيقية وغيرها من الفعاليات والأنشطة للمساعدة في إنهاض الاقتصاد من كبوة الركود بعد الجائحة، بحسب "رويترز".

وقال آبي في كلمة ألقاها في ساعة متأخرة أمس الخميس "أود أن يخرج الناس في رحلات لمشاهدة الطبيعة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي. نود أن تبذلوا جهدا للانخراط في النشاط الاجتماعي والاقتصادي".

وبدأت اليابان في تخفيف إجراءات العزل والإغلاق في مايو/ أيار مع تراجع حالات الإصابة بكورونا. وجاءت الخطوة الأخيرة بعد انتهاء العمل بإعلان طوارئ مما سمح للناس بالعودة للعمل وإعادة فتح المطاعم والحانات مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وإلى جانب رفع القيود على السفر الداخلي، ستسمح اليابان أيضا بتجمع ما يصل إلى ألف فرد في مناسبات سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة.

يشار ‘إلى أن اليابان سجلت حتى أمس الخميس 17789 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و948 حالة وفاة وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.