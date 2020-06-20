أردوغان: كورونا جعل تركيا تخسر الكثير

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت أن بلاده خسرت بعض التقدم الذي أحرزته في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "رويترز" تصريحات الرئيس التركي الذي أشار أن التركيز اليوم في المجتمع يجب أن يكون على النظافة الشخصية واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي الذي سيحمي الناس وسيساعد الاقتصاد على العودة صوب التعافي في النصف الثاني من العام.

وأضاف أردوغان في خطاب بثه التلفزيون "الأعداد في الأيام القليلة الماضية تظهر أننا خسرنا موقعنا في المعركة ضد الجائحة... لكننا نهدف لإلغاء الجائحة من أجندتنا من خلال الالتزام بقواعد النظافة واستخدام الكمامات والتباعد".

وتابع الرئيس التركي إلى أن مؤشرات التعافي الاقتصادي تظهر "قوة" منذ مايو أيار و"نتوقع دفعة قوية اعتبارا من النصف الثاني من العام".

واتخذت تركيا قرارا رسميا بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والمنتزهات السياحية وإلغاء قيود السفر المفروضة بين المدن، وذلك في إطار تخفيف التدابير والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.