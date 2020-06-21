ثاني أكبر الولايات الأسترالية تقرر تمديد حالة الطوارئ العامة

أعلنت السلطات الأسترالية في ولاية فيكتوريا، اليوم الأحد، تمديد حالة الطوارئ العامة لمدة أربعة أسابيع أخرى، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات الأسترالية اتخذت هذه الخطوة بعد زيادة في أعداد الإصابات الجديدة في ثاني أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان.

وقررت سلطات الولاية إعادة فرض القيود التي تحدد عدد الاشخاص داخل المنازل وتحظر تجمع أكثر من عشرة أشخاص على الطرقات اعتبارا من يوم غد الإثنين.

وسجلت ولاية فيكتوريا 19 إصابة جديدة، اليوم الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الولاية إلى 1836 أي ربع الإصابات في أستراليا.

وفي السياق نفسه، أعلن وزيرة الصحة في الولاية، جيني ميكاكوس، أن 210 من حالات الإصابة في الولاية يعتقد أنها مرتبطة بعدوى محلية وألقت ببعض اللوم على الأسر التي تقيم حفلات كبيرة وولائم للغداء والعشاء بحضور أشخاص ظهرت عليهم أعراض خفيفة منذ تخفيف القيود أول الشهر الجاري.