البركان الأكثر نشاطا في العالم يثور والسلطات تخلي منطقة سكنية... فيديو

ثار بركان ميرابي في أندونيسيا، وهو من البراكين الأكثر نشاطا في العالم، حيث قذف سحب الرماد على ارتفاع 6 آلاف متر، وجاء ذلك على دفعتين.

وبحسب "سكاي نيوز"، ثار البركان اليوم الأحد، على دفعتين متتاليتين في غضون 7 دقائق.

ووجهت السلطات المحلية دعوة للسكان بضرورة إخلاء منطقة قطرها 3 كيلومترات تقع شمال يوغياكارتا على جزيرة جاوا.

وحثت السلطات جميع الطائرات التي تحلق في المنطقة على ضرورة توخي الحذر الشديد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السكان في بلدتي سليمان وكلاتين المجاورتين سمعوا دويا متكررا يتصاعد من البركان في فترة قبل الظهر.

وسبق للبركان أن ثار في مارس وأدى إلى إغلاق مؤقت لمطار سولو الدولي وهي مدينة تسمى أيضا سوراكارتا على بعد 40 كيلومترا.

ويعود الثوران الكبير الأخير لبركان ميرابي إلى العام 2010، وقد قضى فيه أكثر من 300 شخص مع إجلاء أكثر من 280 ألفا من المقيمين في المنطقة.

وكان هذا الثوران الأقوى منذ ذلك المسجل في العام 1930، الذي أسفر عن نحو 1300 قتيل. وأدى ثوران البركان في العام 1994 إلى وقوع 60 ضحية.

وتضم إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا أكثر من 17 ألف جزيرة ونحو 130 بركانا نشطا.

