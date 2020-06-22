اندلاع حريق جديد في منطقة تشرنوبل

أعلنت الخدمة الصحفية للخدمة المدنية لحالات الطوارئ في منطقة تشرنوبل في أوكرانيا، اندلاع حريق غابات على أراضي 3 هكتارات.

وقالت الخدمة على موقعها: "في 21 يونيو (حزيران)، في المنطقة المنكوبة بالقرب من قرية إيلينتسي، على أراضي غابات لوبيانكا، شب حريق في الغابات. في الساعة 20.40 (يتزامن مع توقيت موسكو)، يتم تحديد موقع الحريق على مساحة 3 هكتارات. حتى الساعة 7:00 صباحًا يوم 22 يونيو، احترق العشب والخشب.

يشار إلى أن 11 شخصًا وثلاث قطع من المعدات شاركوا في إخماد الحريق.

يذكر أنه، في 4 أبريل/ نيسان، اندلع حريق في المنطقة القريبة من منطقة الحظر في محطة تشرنوبل للطاقة النووية. بحلول 7 أبريل، زادت منطقة الحريق إلى 35 هكتارًا بسبب الرياح العاتية، ثم تم إخماد الحريق، ولكن في 16 أبريل، نشب الحريق مرة أخرى بسبب الرياح القوية.

وفقا لمكتب رئيس أوكرانيا، دمرت الحرائق في منطقة الحظر من محطة تشرنوبل للطاقة النووية أكثر من 11 ألف هكتار من الغابات.