طفلة تحير الأطباء وتبكي دما

أثارت طفلة هندية حيرة الأطباء لأنها تذرف الدم مع الدموع من عينيها في ظاهرة غريبة لم يجد العلم لها تفسيرا.

ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية، وصلت والدة الفتاة إلى عيادة في نيودلهي بعد أن بدأت ابنتها البالغة من العمر 11 عاما تذرف دموع الدم كل يوم لمدة أسبوع تقريبًا، ولم يكن الخبراء في العيادة على علم بسبب الحالة واستمروا في مراقبتها لعدة أيام.

وبحسب الصحيفة، على الرغم من تدفق الدم من عيني الفتاة، إلا أنها لم تشكو من الألم، حيث تتدفق الدموع من تلقاء نفسها لعدة دقائق من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

ونقلت الصحيفة عن والدة الفتاة، قولها :"أخشى على صحة ابنتي. يخيفني أنها تنزف من عينيها أتمنى ألا يستمر هذا الأمر".

وأخضع الأطباء المريضة لاختبارات العدوى والأمراض الوراثية والتي كانت طبيعية تماما. وهذا ما جعل الأطباء غير قادرين على تحديد السبب الحقيقي وراء هذه الحالة المرضية.

وتبين فيما بعد أن الفتاة تعاني من "الهيمولاكريا"، والذي يجعل المريض يبكي دموعا حمراء أو دموعا مكونة من الدم.