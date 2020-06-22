إيطاليا تعلن بدء التدفقات السياحة الأوربية إليها

وقال لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إن "الحجوزات الأولى قد بدأت في قطاع السياحة الإيطالي من ألمانيا وفرنسا وغيرهما من بلدان الاتحاد الأوروبي"، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".

وأضاف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة روما مع نظيره الألماني هيكو ماس، الاثنين، "من المبكر التكهن على أي حال بتراجع التدفقات السياحية من الخارج بسبب الوباء".

وأكد الوزير: "لقد عملنا على ضمان تحرك مواطني منطقة شنغن الموسعة بِحرية".

وتابع: "لكن لا يمكننا توقع تدفقات سياحية كتلك التي كانت قبل حدوث الوباء".

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا حتى أمس الأحد، 34634 حالة، وهي رابع أعلى حصيلة في العالم لعدد ضحايا الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

ووصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 238 ألفا و499 شخصا، لتحتل إيطاليا المركز الثامن عالميا في عدد الإصابات.