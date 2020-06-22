"كنا في فوضى"... طبيب إيطالي يكشف معاناتهم أثناء مواجهة وباء كورونا

قال روبرتو كارلو روسي، رئيس نقابة الجراحين وأطباء الأسنان في ميلانو، إنه "أمام جميع نقائص الحكومة خلال حالة الطوارئ، لا يمكنها أن تفلت من الأمر بمجرد تطييب خاطرنا.. بل عليها تعويض أفراد أسر العاملين الصحيين الذين ماتوا بسبب كوفيد بأعداد كبيرة، وكذلك للذين تمرضوا منهم بشكل خطير".

وتابع روسي في مقابلة مع صحيفة "ليبيرو" الإيطالية، اليوم الاثنين، "الكوادر الطبية دفعت ثمناً عالياً جدا للفيروس، فلم يكن لدينا حتى كمامات، وهو ليس خطؤنا بالتأكيد، وفي بعض الأوقات كانت القيادة منفصمة، تقول شيئا في يوم وتغيّر رأيها في اليوم التالي"، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".

وأشار روسي، الذي يشغل كذلك رئيس الاتحاد الوطني المستقل للأطباء في لومبارديا، إلى أنه "على المستوى المركزي، صدر توجيهات وسلكت المقاطعات بشكل مختلف. عملنا في حالة فوضى تامة في شهر آذار/مارس. لم يكن لدى الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية ما يكفي من معدات الحماية الشخصية".

ولفت رزوسي إلى أن "12-13٪ من المصابين في إيطاليا هم من الأطباء والممرضات والعاملين في هذا القطاع"، مؤكدا على أنها "نسبة كبيرة مقارنة بالدول الأخرى. أنا لا أتحدث عن الصين، لأننا لا نعرف ما هي الأرقام الحقيقية، لكن لا مجال للمقارنة مع ألمانيا، حيث هناك نسبة قريبة من الصفر".

وسجلت إيطاليا وفاة 169 ضحية من الكوادر الصحية في أنحاء إيطاليا حتى الجمعة الماضية.