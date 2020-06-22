مسؤول أمني إيراني بارز: ترامب ليس رئيس جمهورية بل مجرم

رفض العميد حسين دهقان، المستشار العسكري للزعيم الأعلى الإيراني، أي محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال دهقان في مقابلة تلفزيونية نشرتها وكالة فارس اليوم الاثنين، إن طهران ترفض أي حوار حول منظوماتها الصاروخية، مشددا على أن سياسات إيران الإقليمية ستستمر.

وأضاف أن ترامب ليس رئيس جمهورية بل "مجرم"، وأن أي تحرك من قبل الولايات المتحدة في مياه الخليج الفارسي ضد إيران سيُقابل "برد شامل" على حد قوله.

وبعد فترة وجيزة من الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 قطعت طهران وواشنطن العلاقات الدبلوماسية بينهما بعدما سيطر إيرانيون متشددون على مقر السفارة الأمريكية واحتجزوا 52 أمريكيا رهائن لمدة 444 يوما. وتتولى سويسرا رعاية المصالح الأمريكية مع طهران.

وتنامى العداء بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني وفرضه عقوبات على إيران أصابت اقتصادها بالشلل. وردت إيران بتقليص التزاماتها تدريجيا بموجب الاتفاق الموقع في عام 2015.

ووصل العداء إلى مستويات غير مسبوقة في أوائل يناير/ كانون الثاني عندما قُتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد. وردت إيران في التاسع من يناير بإطلاق صواريخ على قاعدتين في العراق تتمركز بهما قوات أمريكية.