الخارجية الكوبية: اعترافات بولتون تؤكد تهديد الولايات المتحدة لاستقرار المنطقة

رأى وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريلا، اليوم الاثنين، أن اعترافات مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، تؤكد التهديد الذي تشكله السياسة الأمريكية على استقرار المنطقة بأسرها.

موسكو - سبوتنيك. وغرد باريلا عبر "تويتر" قائلا: "اعتراف بولتون يؤكد الخطر الذي تشكله الولايات المتحدة على استقرار المنطقة. سياسة خارجية تخدم مصالح الهيمنة، على أساس عقيدة مونرو، كالأكاذيب والتلاعب والترهيب من خلال انتهاك القانون الدولي".

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 22, 2020

ونشر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، كتاب مذكرات عن عمله مع ترامب، بعنوان "الغرفة التي شهدت الأحداث"، الذي وجه فيه انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحمل اتهامات رآها البعض مؤذية للغاية للرئيس. وفقًا لبولتون، ذكر ترامب أنه يعتبر فكرة غزو فنزويلا "رائعة".

ورفض قاض أمريكي يوم السبت، طلبا من إدارة الرئيس دونالد ترامب بإصدار أمر لمنع نشر كتاب لمستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون يزعم فيه من بين عدة أمور، أن الرئيس طلب مساعدة الصين للفوز بإعادة انتخابه.

وندد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بـ "أكاذيب" مستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومي جون بولتون ووصفه بـ "الخائن". وقبل ذلك، الخميس، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد في تغريدة أن كتاب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، "خيال بحت".

بدورها قالت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن رواية مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، بشأن المناقشات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيمي الكوريتين في كتابه الجديد ليست دقيقة وتنطوي على تحريف.