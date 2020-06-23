زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب  المكسيك... فيديو

ضرب زلزال قوي بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر جنوبي المكسيك اليوم الثلاثاء، مسببا اهتزاز المباني بوسط العاصمة مكسيكو سيتي.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال في ولاية واهاكا الساحلية المطلة على المحيط الهادي وعلى عمق 12 كم وعلى بعد 131 كم جنوب شرق مدينة أواكساكا دي خواريز، حيث يعيش حوالي 260 ألف شخص.

— News Jockey (@jockey_news) June 23, 2020

​ولم يرصد شهود من وكالة "رويترز" في العاصمة مكسيكو سيتي أي مؤشرات أولية على وقوع إصابات أو أضرار.

— News Jockey (@jockey_news) June 23, 2020

يذكر أن المكسيك هي واحدة من أكثر البلدان عرضة للزلازل في العالم لكونها تقع عند ملتقى ثلاث صفائح تكتونية في قشرة الكرة الأرضية. وينظر إلى العاصمة أنها عرضة للزلازل بالأخص لكونها تقع فوق قاع بحيرة قديمة.