ترامب: سنرسل قوات إضافية إلى بولندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه إذا تم نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا، فسيتم ذلك على نفقة الجانب البولندي.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الرئيس البولندي أندريه دودا في البيت الأبيض "سنرسل لهم قوات إضافية، وسوف يدفعون لنا مقابل ذلك، ربما سننقلهم من ألمانيا".

وأضاف "سنخفض عدد قواتنا في ألمانيا، بعض (القوات) ستعود إلى البلاد والبعض إلى أماكن أخرى في أوروبا، وبولندا ستكون أحد هذه الأمكنة".

وقال إنه يعول على "تحسين الوضع مع روسيا" على الرغم من خطط نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا.

وأضاف أن نقل القوات "رسالة قوية" إلى روسيا، معربا مرة أخرى عن استيائه من شراء ألمانيا للغاز الروسي.