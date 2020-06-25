إعلام: صوت انفجار ضخم يهز شرقي العاصمة الإيرانية طهران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجار كبير، شرقي طهران، أعقبه ضوء برتقالي في السماء.

وقالت الوكالة بإنه لم يتبين حتى الآن سبب صوت الانفجار والضوء، مضيفة أن هذا الصوت سُمع في عدة مناطق بالعاصمة بشكل واضح.

يتبع....