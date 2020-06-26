نائب وزير الخارجية الروسي والسفير الإيراني في موسكو يبحثان الوضع في سوريا ومساعدة الشعب السوري

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين ناقش، اليوم الجمعة، مع السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي الوضع في سوريا وضرورة المساعدة الإنسانية للشعب السوري.

وقالت الوزارة في بيان نشرته غبر موقعها الرسمي: "ناقش الطرفان الوضع في سوريا وأكدا على ضرورة تعزيز العملية السياسية في البلاد على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254، فضلا عن تقديم المساعدة الإنسانية غير السياسية للشعب السوري".

وأضافت: "إن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الإيراني".

وتمر سوريا بأزمة بدأت عام 2011، وازدادت بالأشهر الأخيرة الأمور الاقتصادية سوءا، حتى وصل الدولار إلى أعلى مستوياته ،وارتفعت على إثر ذلك الأسعار في الأسواق السورية.