تركيا تعلن موعد تشغيل الوحدة الأولى من محطتها النووية وتضع حجر الأساس للثانية

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن بلاده تستهدف تشغيل الوحدة الأولى من محطة "آق قويو" النووي عام 2023 مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

وأضاف دونماز، اليوم الجمعة، أن أنقرة وضعت حجر الأساس للوحدة الثانية لمحطة "آق قويو" النووية، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

#عاجل | وزير الطاقة التركي: هدفنا تشغيل الوحدة الأولى من مفاعل "آق قويو" النووي عام 2023 مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 26, 2020

ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر/كانون الأول 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في ولاية مرسين جنوبي البلاد، ثم جرى وضع حجر أساسها في أبريل/نيسان من العام 2018.

#عاجل | وزير الطاقة التركي: تم وضع حجر الأساس للوحدة الثانية لمحطة "آق قويو" النووية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 26, 2020

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم نحو 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي وقعت شركتان تركية وروسية اتفاقية تعاون حول توريد المعدات وأعمال البناء في محطة "آق قويو" للطاقة النووية.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، فقد جرى حفل التوقيع بين "كونسيرن تيتيان" الروسية و"إج إتشطاش إنشاءات" التركية، بموقع إنشاء المحطة، وحضره وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز.

كما حضر الحفل، أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية، المكلفة بإنشاء المحطة، إضافة لمسؤولين آخرين.

وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الشركتين حول التصميم الداخلي للمحطة، خصوصا القسم الرئيس فيها، إلى جانب أعمال البناء، وتوريد مختلف المعدات.

وذكر ليخاتشوف، في بيان صدر عنه عقب حفل التوقيع، أن "الهدف من هذه الاتفاقية هو الاستفادة من خبرة الشركتين في مجالي البناء وإنشاء المحطات النووية".

وأضاف أن "العمل المشترك بين الشركتين سيؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى استكمال أعمال إنشاء المحطة بنجاح".

والمشروع الذي تصل تكلفته إلى 20 مليار دولار لبناء أربعة مفاعلات نووية روسية التصميم في "آق قويو" على ساحل البحر المتوسط هو واحد من أكبر المشاريع لبناء مفاعلات نووية جديدة حول العالم.

وسيسمح المشروع لتركيا بالانضمام إلى النادي الصغير للدول المنتجة للطاقة النووية للأغراض المدنية.