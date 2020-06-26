إعصار كبير يجتاح تركيا...فيديو

اجتاحت عواصف مع برد شديد إسطنبول، يوم الأربعاء 24 يونيو حزيران. ونتيجة لذلك، غمرت المياه العديد من مناطق المدينة.

شارك مستخدمو الشبكة الاجتماعية Twitter مقاطع فيديو تلتقط إعصارًا كبيرا.

وفقا لصحيفة "حريت ديلي نيوز"، أسقطت رياح عاصفة قوية الأشجار، وهدمت سقف أحد المنازل، وتضررت عشرات السيارات. نتيجة للإعصار، توفي شخص واحد، وأصيب عدد آخر من السكان المحليين.